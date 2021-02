As recomendações do Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, foram também para os municípios de Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, Dueré e Crixás do Tocantins. Na avaliação do MP, a maioria das cidades não teria utilizado sequer 50% das vacinas recebidas até o momento. A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi justificou que houve falha no abastecimento do sistema de sistema de informações sobre a vacinação, conhecido como Vacinômetro da Covid-19.

Por Wesley Silas

A recomendação do MPE aponta que Gurupi aplicou somente 43,23% das vacinas, Aliança do Tocantins 41,58% e Cariri do Tocantins, apenas 36,84%. Informou ainda que melhores índices de vacinação foram verificados nos Municípios de Crixás do Tocantins e Dueré, com 85,89% e 80,43%, respectivamente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que já foram imunizados 80,52% dos públicos prioritários.

“A Secretaria lembra que o município já recebeu mais de 4 mil doses de vacina, incluindo primeira e segunda doses”.

Conforme a Secretaria, o número inferior relatado pelo Ministério Público Estadual é em razão de uma falha no sistema de informações sobre a vacinação, mesmo estando sendo registradas diariamente.

As outras Prefeituras citadas pelo MPE não se manifestam.

Outras providências recomendada pelo MPE

Na recomendação, o promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes orienta ainda que os gestores observem rigorosamente as diretrizes e a ordem de prioridade do público-alvo, para cada etapa definida nos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Vacinação, e requereu a divulgação, em aba própria no site do Município, do registro diário de informações relacionadas à vacinação (vacinômetro), como número de doses recebidas, doses aplicadas, cronograma de vacinação, locais e horários de imunização, dentre outras.

Também devem ser adotadas medidas protetivas para evitar a aglomeração de pessoas nos locais de vacinação.