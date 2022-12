Share on Twitter

Por Redação

O montante disponibilizado é de R$ 8.690.393,27 (oito milhões e seiscentos e noventa e três mil reais e vinte e sete centavos), valor bruto da folha de pagamento referente ao décimo terceiro. Sendo que R$ 7.393.375,56 (sete milhões e trezentos e noventa e três mil e trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), é o total da folha líquida que será injetado diretamente nas contas dos servidores.

A diferença de R$ 1.297.017,71 (um milhão e noventa e sete mil e dezessete reais e setenta e um centavos) correspondem aos descontos relacionados a contribuições previdenciárias.

Os valores estarão disponíveis nas contas dos servidores no decorrer do dia, de acordo com o sistema de compensação de cada banco onde o servidor tem conta.