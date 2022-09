por Redação

Honrando o compromisso de valorizar os servidores públicos municipais, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, proporcionou mais uma importante conquista aos trabalhadores efetivando o enquadramento no Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores efetivos do Quadro Geral e da Saúde. No total, 1.539 servidores foram enquadrados.

Os documentos foram publicados no Diário Oficial do município desta quinta-feira, 01 de setembro, onde constam os nomes dos servidores enquadrados com suas respectivas posições na referência (clique aqui).

Segundo a Prefeita, apesar da Lei do PCCR estar em vigor desde 2015, os enquadramentos não tinham sido efetivados. “Esta lei garante a carreira do servidor público, ou seja, a cada período, a cada ano ou a cada estudo, ele vai crescendo na sua carreira e desta forma tendo um aumento salarial em decorrência do tempo de serviço e em decorrência de capacitações e do aperfeiçoamento. Mas infelizmente, esta lei, que foi criada em 2015, nunca foi implementada”, frisou Josi Nunes, lembrando que foram anos e anos sem a valorização do servidor público e que apenas em 1 ano e 06 meses a atual gestão conseguiu valorizar os servidores da Educação, com a implementação do PCCR, e agora com a implementação do PCCR dos efetivos do Quadro Geral e da Saúde.

Ela afirma ainda que desde que assumiu vem trabalhando em um plano de ação de valorização do servidor público e explica que essa valorização vem acontecendo de forma gradativa. “O primeiro ato que foi realizado neste plano foi a implementação dos PCCR’s da Educação, da Saúde e do Quadro Geral. Já conseguimos pagar o PCCR da Educação que estava atrasado desde 2017. Em dezembro de 2021 enquadramos todos os profissionais da Educação no seu PCCR e pagamos o passivo de 2017 até 2021. Neste ano nós focamos no PCCR do Quadro Geral e da Saúde e neste mês de setembro fizemos a implementação da Lei de 2015”.

A Prefeita destaca também que muitas conquistas ainda precisam ser alcançadas e que a gestão vem trabalhando para valorizar cada vez mais o servidor público municipal. “Desta forma [com a implementação dos PCCR’s] nós teremos servidores que terão crescimento na sua carreira. E nós temos várias ações ainda que deverão ser feitas no sentido de continuar com a valorização dos nossos servidores, nós estamos analisando as condições orçamentárias e financeiras do município para gradativamente irmos realizando estas conquistas. Infelizmente nós temos hoje 8 categorias de servidores que precisam ser valorizados, mas que infelizmente não damos conta de resolver tudo de uma única vez. É preciso uma compreensão dos servidores no sentido de que gradativamente nós vamos conseguir”, finalizou Josi Nunes.