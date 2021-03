A Prefeitura de Gurupi, por meio dos Departamentos de Posturas e Vigilância Sanitária, deu início a fiscalização dos estabelecimentos situados no perímetro urbano da cidade, com o intuito de verificar se as medidas de segurança previstas no Decreto nº 467/2020, publicado neste último sábado, 27, estão sendo cumpridas.

Por Redação

De acordo com o coordenador do departamento de Posturas, Gilson Lima Cardeal, a fiscalização está sendo realizada de forma intercalada com a equipe da Vigilância Sanitária. O objetivo, além de fiscalizar, é dar orientação, conforme o novo decreto, para que as medidas sejam respeitadas. O período de fiscalização segue as determinações do documento.

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes solicita à comunidade apoio no cumprimento das medidas. “Nós reforçamos o pedido aos empresários, donos de bares, aos empreendedores e à população em geral, que façam sua parte, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e assim não tenhamos que ter medidas mais drásticas em nossa cidade”, finalizou.

Denúncias

A Prefeitura de Gurupi disponibilizou os números de telefone para denúncias, que poderão ser feitas na Ouvidoria do município, pelo 3315-0077, de segunda à sexta-feira; e pelo Whatsapp Covid, 9-9206-5245, que está disponível durante 24 horas por dia.