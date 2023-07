Por Wesley Silas

O Esporte Clube Castelo teve que cumprir uma série de requisitos para poder pleitear a doação da área, incluindo documentação em dia, número de atendimentos e horários específicos para a comunidade e etc. A diretoria vinha buscando esse terreno para construir o CT desde meados do ano de 2019, mas só veio a conseguir o local neste ano de 2022 com a aprovação da Lei 2.548, a mesma foi sancionada pela Prefeita no dia 28 de março de 2022 e escritura definitiva foi entregue nesta quinta-feira, 20. A área total do terreno é de 30.000 m².

Projeto Arquitetônico

O projeto arquitetônico apresentado pelo Presidente do Clube Garden de Araújo Leitão prevê três campos, área de estacionamento, vestiários, área de lazer, local para treinamento com caixa de areia, sede administrativa e etc.

O Esporte Clube Castelo atende gratuitamente mais de 350 crianças e adolescentes de 9 a 20 anos em diversas categorias. A Associação é declarada de Utilidade Pública Municipal e também faz parte do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente de Gurupi-TO.