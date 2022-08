da redação

Segundo o município, Tribunal de Justiça entendeu que a greve é ilegal e suspendeu o movimento considerando que os dias letivos perdidos durante o movimento grevista prejudicariam o desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes, sobretudo com o agravamento da situação decorrente da pandemia da Covid-19.

Segundo o Sintet, a categoria rejeitou no dia 17 a proposta da prefeitura de 5% a partir de novembro. No dia 18 o Sindicato protocolou pela manhã a decisão da categoria, mantendo a greve, e aguarda mobilizado uma nova proposta. Os servidores reivindicam 33, 24% referente ao reajuste do piso do magistério ano 2022 na carreira e atualizações das tabelas salariais.

Confira o comunicado da prefeitura