Prefeitura de Araguaína homologa resultado final do concurso do quadro geral

Documento foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 28. Concurso tem validade de um ano, prorrogável por mais um, para que os aprovados sejam convocados pelo Município

Por Thatiane Cunha

A Prefeitura de Araguaína homologou nesta segunda-feira, 28, o resultado final do concurso público do Quadro Geral do Município. O documento foi publicado no Diário Oficial nº 2.211. O concurso tem validade de um ano, prorrogável por mais um ano, para que os aprovados sejam convocados para a posse nos cargos.

A regulamentação do concurso já havia sido realizada pela Prefeitura em dezembro de 2019, por meio do Edital nº 01/2019. O resultado homologado pode ser acessado no site da banca organizadora do certame pelo link https://bit.ly/2KHN2rZ.

Resultado final

O Edital nº 001/2019, de 26 de dezembro de 2019, traz o resultado final do concurso. Foram classificados 15 auditores fiscais, 6 fiscais ambientais, 7 fiscais de edificação e posturas, 4 fiscais sanitários, 4 professores com licenciatura Pedagogia ou Letras e especialização em Libras, 12 professores para a zona rural e 272 professores para lecionarem na cidade.

Ainda foram classificados de acordo com o resultado final 26 professores de Educação Física, 57 assistentes administrativos, 4 técnicos em edificações, 34 técnicos em enfermagem, 5 técnicos em segurança e higiene no trabalho, 23 assistentes sociais, 2 biblioteconomistas, 2 cirurgiões-dentistas, 10 contadores, 3 economistas, 40 enfermeiros, 6 farmacêuticos e 5 fisioterapeutas.

Também estão na lista de classificação 16 gestores públicos, 10 técnicos judiciários, 6 nutricionistas, 7 pedagogos, 8 psicólogos, 10 técnicos da informação, 2 terapeutas, 4 arquitetos, 2 engenheiros agrônomos, 3 engenheiros ambientais, 3 engenheiros cartográficos, 10 engenheiros civis, 3 engenheiros de tráfego e transporte, 2 engenheiros eletricistas, 4 engenheiros em Segurança no Trabalho, 2 engenheiros florestais, 45 médicos, 2 médicos em saúde e segurança no trabalho, 2 médicos psiquiatras.

Na lista de pessoas com deficiência, foram 37 classificados: 2 auditores fiscais, 1 fiscal sanitário, 3 professores na zona urbana, 10 técnicos administrativos, 2 técnicos em enfermagem, 1 assistente social, 1 cirurgião dentista, 6 enfermeiros, 2 farmacêuticos, 2 técnicos judiciários, 2 pedagogos, 1 arquiteto e 4 engenheiros civis.

Concurso

A Prefeitura de Araguaína divulgou em maio deste ano o resultado definitivo da prova objetiva do concurso público da cidade. As provas foram realizadas em março para mais de 32 mil candidatos inscritos. Foram oferecidas, ao todo, 581 vagas com salários de até R$ 4,1 mil.