por Redação

Dezenas de prefeitos já realizaram o credenciamento no evento e participaram dos primeiros painéis técnicos da Marcha, que discutiram a Reforma Tributária e o impacto financeiro do Piso Nacional do Magistério para os Municípios. O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), prefeito de Talismã, Diogo Borges, prestigiou a abertura dos trabalhos da Marcha e posteriormente participou da reunião do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que reuniu a diretoria da CNM e os presidentes da entidades municipalistas de todo o país. A CNM é a organizadora da Marcha.

“A reunião do Conselho Político apresenta tanto as pautas municipalistas, quanto o entendimento e a decisão em torno delas, bem como a melhor maneira de defendê-las perante os poderes. Citamos aqui o Piso dos Enfermeiros ainda em andamento no Congresso, os encargos vinculados aos repasses, ou seja, a aprovação de PEC que assegura que nenhuma obrigação será repassada aos Municípios sem devida indicação da fonte de pagamento, de onde sairá o dinheiro, entre outras pautas pertinentes”, disse o presidente da ATM, que espera contar com a participação de mais de 100 gestores.

A abertura oficial da Marcha ocorrerá nesta terça-feira, 26, com presença confirmada do presidente da República, Jair Bolsonaro, além da participação prevista dos presidentes da Câmara e do Senado, autoridades do Judiciário, e membros dos órgãos de fiscalização e controle, além de deputados federais e senadores.