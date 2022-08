Conforme a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), o trecho que será feito não possui asfalto e compreende do quilômetro 0 até o 33 da TO-020, que será totalmente feito com o asfalto CBUQ, de qualidade resistente para atender a demanda do setor de produção, já que na via há bastante locomoção de veículos pesados que transportam grãos. “É um sonho do nosso povo, é o sonho de ver o desenvolvimento acontecer; obrigado Wanderlei Barbosa”, comemorou o prefeito Romeu Iakov Kalugin na chegada das máquinas que irão fazer a obra.