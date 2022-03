por Wesley Silas

Após se deparar com as faixas de agradecimentos, a senadora enviou nota de empenho no valor de R$ 487.500,00 por meio do Extrato do Convênio 861885/2017 do Ministério do Esporte em que mostra o seu nome como autora da emenda destinada à construção de Centro Esportivo

“Tem pessoas que vingam os favores que recebem. É o caso desta família. Se escondem atrás do ataque para disfarçar a vergonha da traição que praticaram contra mim.”, disse a senadora na tarde desta segunda-feira, 14, após o governador Wanderlei Barbosa ter visitado o município para entrega de obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Ana Maria de Jesus e da inauguração do Centro Esportivo do Município.

Confira um dos documentos enviados à reportagem do Portal Atitude: