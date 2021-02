“O ideal era a união desses empreendimentos para fazer a drenagem daquela região, que atenderia todas as empresas e a população”, disse a prefeita.

Por Régis Caio

Com a forte chuva da semana passada em Gurupi, a prefeitura ligou o sinal de alerta para resolver a situação na região próximo ao córrego Mutuca, que chegou a ficar alagado e transbordar.

“A situação irá piorar quando concluir o estacionamento do shopping, Igreja, Nosso Lar e Atacadão Dia Dia onde a área que era permeável ficará impermeabilizada” disse a Prefeita Josi Nunes ao Portal Atitude.

Conforme a gestora, esse caso já foi repassado na semana passada para o Superintendente do Denit, em que foi solicitado por meio de um ofício a limpeza das bocas de lobo e posteriormente o redimensionamento delas para cortar mais água.

“O Parque Resedá já está contribuindo com essa quantidade de água e quando começar a construção das casas irá piorar também porque vai impermeabilizar mais 50% dos terrenos”, destacou Josi.

“Já conversei com um dos Diretores do Atacado Dia Dia e ele autorizou sentarmos com o encarregado da obra aqui em Gurupi para que possamos fazer o desassoreamento do Mutuca, onde eles entram com a escavadeira e nós com os caminhões caçamba”.