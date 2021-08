Share on Twitter

Para a prefeita, Josi Nunes, o retorno às aulas presenciais deve ser fruto de um trabalho em conjunto não só com ênfase nos protocolos sanitários de prevenção e segurança contra Covid-19, mas no resgate de todo o processo de ensino e aprendizagem.

“Foi muito importante esse encontro com todos os diretores escolares para definição de estratégias que resultem numa retomada segura das nossas aulas presenciais. Queríamos muito ter retornado ao presencial já no primeiro semestre, mas não foi possível, e agora faremos esse retorno de forma gradativa e segura. E que nós possamos, apesar de um ano e meio distante dos nossos alunos, criar métodos para alcançar a aprendizagem dessas crianças e desses jovens porque nós queremos melhorar os índices da nossa avaliação educacional em Gurupi”, defendeu a Prefeita.

Segundo Amanda Costa, titular da pasta da Educação, o afastamento físico dos estudantes das salas de aula do município se estendeu por um longo período, afetou e envolveu pais, gestores e comunidade escolar. A Secretária ressaltou que o momento é de debater ideias, sugestões e sanar dúvidas.

“Foi uma reunião técnica para alinhamos todas as demandas inerentes ao nosso retorno às aulas presenciais. Esse momento foi muito importante para darmos esse start na volta para as escolas e ainda termos essa proximidade com nossos gestores e assim, tirar dúvidas, e organizar o trabalho. É uma preocupação da gestão que o aluno nesta volta ao ambiente escolar, esteja sempre bem informado e protegido. Nossa meta é levar acolhimento a todos, causando o menor impacto possível, ao lançar um olhar sempre cuidadoso sobre nossos alunos e servidores”, explicou.

Programação

O encontro contou com apresentações artísticas realizadas por alunos da Casa de Cultura Maestro Othonio Bevenuto da Universidade de Gurupi (UnirG), com momento de recepção e acolhimento feito por estudantes do Centro de Ensino Médio (CEM) Bom Jesus.

Na programação foi incluída ainda uma palestra de Maristélia Alves na qual foi apresentado o papel do gestor na unidade escolar. Segundo ela, a principal mensagem foi reforçar a importância de o servidor público da área educacional desenvolver a liderança.