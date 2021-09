A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, decretou ponto facultativo na segunda-feira, 06, dia que antecede os feriados da Independência do Brasil e da Padroeira do Estado, Nossa Senhora da Natividade, celebrados em 7 e 8 de setembro, respectivamente. A medida foi publicada no Diário Oficial do município na noite desta sexta-feira, 03.

O decreto nº 1.214 leva em consideração a redução na demanda pelos serviços públicos municipais não essenciais, em virtude do feriado prolongado. O ponto facultativo não se aplica às repartições que, por sua natureza, exijam regime de plantão permanente.