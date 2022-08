Share on Twitter

por Redação

O levantamento, afirma a reportagem, foi feito com base nas pesquisas eleitorais mais recentes para os governos estaduais. De acordo com o texto, além de Wanderlei, candidatos de outros 11 estados da Federação podem ser eleito no dia 2 de outubro.

Para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa receber, pelo menos, 50% mais 1 dos votos válidos. Isto é, o vencedor precisa ter mais votos do que todos os adversários somados. O cálculo não considera os votos em branco ou nulos.

Além de Wanderlei, segundo a reportagem, podem vencer as eleições no primeiro turno os seguintes candidatos a governador: Bahia: ACM Neto (União Brasil); Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB); Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB); Goiás: Ronaldo Caiado (União Brasil); Mato Grosso: Mauro Mendes (União Brasil); Minas Gerais: Romeu Zema (Novo); Pará: Helder Barbalho (MDB); Paraná: Ratinho Jr. (PSD); Piauí: Silvio Mendes (União Brasil); Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT); e Roraima: Teresa Surita (MDB).