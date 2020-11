Portal Atitude denuncia no MPE Eleitoral e no MPF ataque sistemático por apoiadores de candidato

O Portal Atitude protocolou nesta terça-feira, 10, junto o Ministério Público Eleitoral e ao Ministério Público Federal um relatório com comprovações de denúncias de ataques, via fake News, em grupos de whataspp e no facebook postados amplamente de forma criminosa na intenção de deslegitimação dos trabalhos jornalísticos e de incitação ao ódio.

por Wesley Silas

Nas denúncias foram arquivados prints (imagens capturadas em celulares) e depoimentos de pessoas que acompanharam as postagens dos criminosos, muitos deles trabalham na campanha de um dos candidatos a prefeito de Gurupi, como o promoter Jales Show e Cia. e o servidor da Secom de Gurupi, Leando Melo. Ainda conforme a denúncia, os malfeitores chegaram a criar vários grupos de whatsapp com a missão de distribuir conteúdo com montagens, criando assim uma máquina de disseminação de mentiras. Sendo assim os responsáveis, inclusive as pessoas que compartilharam, poderão responder pelos crimes de responsabilidade e outras sanções penais com possibilidade de pagamento de indenização à vítima da mentira.

Entre os documentos apresentado encontram um do dia 27 de outubro em que um desertor do grupo Tropa GT MKT, após ser questionado pelo Portal Atitude sobre a conduta do grupo do qual ele participava. Ele declarou a seguinte frase: “Procede sim, eles me usavam como “testa de ferro” pra poder bater em qualquer um que não fosse de acordo com eles”. Outra Fake News denúncia refere-se uma montagem de um contrato entre o Portal Atitude e a Secom do Governo Estadual, que jamais aconteceu e os acusadores terão que responder pelos crimes.

Desde a criação, há 14 anos, o Portal Atitude nunca se envolveu Fake News e na sua redação a fact-checking (verificação dos fatos) se tornou algo obrigatório em busca da isenção para combater a desinformação e a potencial manipulação, diante a falta de literacia digital.

Vários veículos de comunicação do Tocantins também lamentaram a foram rasteira de atacar jornalista no Estado.

Entidades protestam

Em nota, Associação dos Veículos de Comunicação do Estado do Tocantins (AVECOM) repudiou “com veemência os ataques rasteiros e covardes que vêm ocorrendo neste período eleitoral, em especial àqueles desferidos contra o Portal Atitude, de Gurupi e o Portal Diário Tocantinense, de Colinas, que nos últimos dias têm sido vítimas de ataques coordenados por militantes digitais de grupos políticos avessos à liberdade de expressão e de opinião que disputam as eleições deste ano”.

Já o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins considerou que as “divergências de opinião não devem ultrapassar os limites do respeito e da cordialidade”.

“O Sindicato dos Jornalistas do Tocantins combate veementemente o ataque a jornalistas no exercício da profissão, em especial, os últimos casos envolvendo o período de campanha eleitoral na Capital e nas cidades do interior do Estado”, diz a nota.

