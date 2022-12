Share on Twitter

Por Wesley Silas

Em meio ao mês mais chuvoso em Tocantins, com média altíssima de precipitação de chuva, neste ano a Prefeitura de Gurupi mostra que se preparou para enfrentar parte dos problemas crônicos provocados pela chuva, entre eles o desafio de minimiza a questão da drenagem pluvial que afeta a região do Mutuca e diversos setores devido não ter sido implantada antes da pavimentação asfáltica, buracos no asfalto que aumenta durante o período extremo chuva, principalmente nos asfaltos antigos

Operação tapa Buracos Av Pista dupla do Waldir LinsA secretária de Infraestrutura Juliana Passarin, comentou sobre o desafio de atender tais demandas com medidas de recuperação da camada asfáltica e posterior prevenção de danos infraestruturais por meio de recapeamento.

“A determinação da prefeita Josi Nunes é o atendimento das necessidades da população o mais rápido possível. A cidade possui várias necessidades que precisam ser atendidas. Estamos num trabalho intenso de tapa-buracos nesse período chuvoso, até que possamos iniciar o recapeamento, que será uma manutenção que prolongará a vida útil do nosso asfalto. Mas estamos também recolhendo entulhos, limpando aéreas com mato alto, recuperando estradas vicinais, pontes. A Prefeitura de Gurupi está trabalhando em todas das regiões do município”. disse a secretária de Infraestrutura Juliana Passarin.