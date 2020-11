Ponto de atendimento da Agência de Fomento no É Pra Já de Gurupi é inaugurada

Para otimização dos serviços prestados ao cidadão, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Secad), inaugurou na manhã desta sexta-feira, 6, o guichê da Agência de Fomento na unidade do É Pra Já em Gurupi.

O novo parceiro na unidade vai ampliar o acesso do cidadão aos serviços, sobretudo com informações sobre a oferta de linha de crédito, atendimento ao público com orientação e recepção de documentos para abertura de processos de crédito. Esta é mais uma ação do Governo do Estado que visa democratizar o acesso do cidadão aos serviços estaduais a partir da descentralização dos atendimentos como forma de combater as desigualdades regionais.

“O Governo do Tocantins tem buscado oferecer valor aos atendimentos prestados aos tocantinenses desenvolvendo um trabalho colaborativo entre órgãos e entidades estaduais para acelerar a inovação, sanar problemas na prestação de serviços públicos e colocar o Tocantins no centro de todos os esforços da Administração Pública do país”, enfatizou o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto.

O gestor da Secad destacou ainda que a gestão do governador Mauro Carlesse é caracterizada pelo empenho no aperfeiçoamento do atendimento à população. Ele cita a transformação dos serviços como um desafio para todos os gestores do Estado, e lembra que a modernização já é uma realidade no Governo do Tocantins. “Temos estabelecido uma nova cultura na prestação dos serviços, modernizando não somente as unidades de atendimento do É Pra Já, mas, incrementando esse atendimento por outros meios e plataformas, principalmente, via transformação digital, sempre focado em ampliar e facilitar o acesso aos serviços públicos, com menor custo e maior conforto ao usuário”, pontuou.

Novo parceiro

O Governo do Tocantins tem atuado para modernizar e aperfeiçoar o programa de atendimento ao cidadão. Desde março de 2020, a disponibilidade de agendamento on-line para os principais serviços disponíveis nas unidades do É Pra Já propiciou a continuidade do atendimento com a redução do tempo de espera e a redução das filas, desde então foram realizados mais de 175 mil atendimentos.

Para a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha, o guichê dentro da unidade do É Pra Já, visa aumentar a oferta dos serviços da Agência aos empresários da região. “A Agência de Fomento conta, hoje, com seis linhas de créditos disponíveis que podem atender as necessidades do empreendedor de Gurupi, porque elas se estendem a diversos ramos de atuação com taxas de juros acessíveis, as menores do mercado atualmente, com recursos que podem ser utilizados como capital de giro, capital fixo e investimento, bem como para aquisição de equipamentos e bens”, destacou a presidente.

Funcionamento da unidade

A unidade do É Pra Já de Gurupi funciona de segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas e no sábado das 8 às 12 horas, fica localizada na rua Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1353, Quadra 25, Lote 11.

Na unidade de Gurupi, o cidadão conta com os serviços da Adapec (Agência de Defesa Agropecuária); da Agência de Fomento; do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO); do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev); da Junta Comercial do Tocantins (Jucetins); do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins); do Procon; da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento (Sefaz); do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Servir); da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas – antigo Banco do Empreendedor); da Secretaria de Estado da Segurança Pública/Instituto de Identificação (SSP); da Secretaria de Estado da Saúde/Farmácia; da BRK Ambiental; da EIG – Mercados (terceirizado: Detran); da Foto Souza – foto 3 x 4 (copiadora/xerox); da Ice – cartões (terceirizado: Detran) e da Junta do Serviço Militar (Prefeitura Municipal de Gurupi).

Participação

Participaram da inauguração o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto; a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha; o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Renato Jayme; o presidente do Naturatins, Sebastião Albuquerque; a superintendente do Procon, Walter Viana; e o diretor da Unidade do É Pra Já em Gurupi, Antônio Carlos Miranda.