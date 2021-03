No momento em que o país é Gurupi vivem um dos piores momentos da pandemia da Covid-19, o Banco do Brasil segue o Plano de reestruturação com Plano de Demissão Voluntária (PDV) com fechamento de agências, como aconteceu com a da Rua 03, provocando aglomerações na agência da Rua 05.

Por Wesley Silas

O Banco do Brasil segue em busca de lucros, porém na contramão das medidas para conter o avanço da pandemia com fechamento de agência e encerramento de convênios com lotéricas e Correios. Tais condutas patrocinam irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social, previstas no decreto publicado pela prefeitura.

Na manhã desta terça-feira, 30, vários correntistas em busca de atendimentos diversos, piorando a situação dos que recebem aposentadorias, auxílios e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com dificuldades de usarem um aplicativo do banco e necessitam de fazer a prova de vida.