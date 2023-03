Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação, com informações do G1

Os crimes aconteceram na arde desta quinta-feira (30), dentro de uma casa no Jardim Aureny I e pela quantidade de sangue na casa, o menino de 04 anos que morreu pode ter sido alvejado enquanto corria entre os cômodos. Segundo informações do G1, dois adultos e outra criança, uma menina de 7 anos, também foram baleados, mas sobreviveram. As duas crianças eram irmãs.

A Polícia Militar (PM) informou ao G1, que dois homens teriam atirado contra as vítimas por volta das 16h. Após os disparos, eles fugiram a pé da Rua Rio Grande do Sul, onde aconteceu o crime.

“As outras vítimas feridas são um homem de 18 anos e um adolescente de 15 anos, também irmãos. O mais velho seria padrasto das crianças”, informou a PM.