O caso foi registrado na noite desta última quarta-feira, 02, em um estabelecimento comercial da cidade. A vítima estava com uma criança no colo, no momento das agressões.

Por Atitude Tocantins

No vídeo, mostra o homem conversando com a mulher, que está sentada e com uma criança no colo. De repente o acusado começa a agredir com socos a vítima, que sofreu várias lesões pelo corpo.

Ao Portal Atitude, a Polícia Civil de Gurupi informou que a mulher já registrou um boletim de ocorrência e que o caso está sendo investigado.