da redação

Policiais da 84° Delegacia de Polícia de Formoso do Araguaia, estão em diligência para identificar e prender o suspeito de matar o vaqueiro Manuel Sabino da Cruz, de 42 anos, a tiros, na noite desta última terça-feira (07) em uma residência no setor São José II da cidade.

Na hora do crime estavam apenas o tio e a sobrinha. O autor dos tiros fugiu e levou a arma do crime. Manuel foi sepultado por volta das 17h30 desta quarta-feira (08) no cemitério São João Batista, em Formoso do Araguaia.