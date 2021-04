Share on Twitter

O acidente foi registrado nesta manhã (05) na BR-153, próximo ao Trevo de Formoso do Araguaia, no sul do estado.

Por Régis Caio

A colisão foi entre dois caminhões, um deles estava transportando gado. Uma pessoa morreu presa às ferragens e outras duas ficaram feridas.

“Ao chegarmos no local, verificamos que uma das vítimas estava em óbito e a outra estava sendo conduzida ao hospital pela unidade avançada do SAMU. A vítima em óbito foi retirada das ferragens sem o auxílio de ferramentas devido às condições que nos eram favoráveis para esta ação”, informou o Corpo de Bombeiros.

Um dos caminhões estava com carga viva (bois), sendo que grande parte dos animais já estavam sem vida. A PRF estava no local e acabou por assumir a ocorrência e dar destino aos animais que sobreviveram ao impacto.

O Homen que veio a falecer não teve o nome divulgado, pois não foi encontrado documentos pessoais da vítima. O corpo foi levado para o IML de Gurupi.