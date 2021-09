A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu mandado de prisão expedido em desfavor de um homem de 28 anos suspeito de participar da chacina que deixou 5 mortos em Parauapebas-PA. A PRF não divulgou os nome dos suspeito e nem da vítima.

A equipe da PRF foi informada pela Polícia Civil do Pará que um dos suspeitos estava tentando fugir do PA e que passaria pelo Tocantins, sentido Goiás. Diante das informações, a equipe da PRF deslocou-se até Colinas do Tocantins, local em que conseguiu identificar o veículo em que o suspeito estaria fugindo.

Ao abordar o veículo com as mesmas características, foi identificado no seu interior 3 adultos e uma criança. O motorista alegou ser motorista de aplicativo e que teria sido contratado para levar o casal e a criança até Goiás. Em seguida, uma equipe da Polícia Civil do Tocantins também chegou ao local e colaborou com a condução da ocorrência.

Desta forma, o mandado de prisão expedido pela justiça de Parauapebas-PA foi cumprido.

Ademais, com a mulher foi encontrada porção de maconha, sendo então lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo delito de Porte de Drogas para Consumo.

Por fim, o motorista do veículo foi ouvido como testemunha na Central de Flagrantes.