da redação

Segundo informações do Agência Tocantins, o criminoso identificado como Carlos Augusto Silva Fraga, 30 anos, mais conhecido pela alcunha de “Charada” é apontado pela Polícia Civil do Tocantins, como sendo o principal articulador da onda de mortes violentas registradas na Capital e também é um dos líderes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV no Tocantins.

AVISO DE COLETIVA – PRISÃO ARTICULADOR DE HOMICÍDIOS

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins convida todos os veículos de imprensa para uma coletiva a ser realizada nesta quarta-feira, 12, às 8h30, na sala de reuniões do Palácio Araguaia. Na ocasião, o secretário Wlademir Mota Oliveira e os delegados da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP – Palmas) falarão sobre a investigação que levou à identificação de um dos principais articuladores dos homicídios recentes na Capital, bem como sobre sua prisão.