Em ocorrências distintas a Força Tática do 4º BPM prendeu três homens por tráfico de drogas e localizou outro com mandado de prisão em aberto. Foram apreendidos aproximadamente 1 quilo e 200 gramas de substância análoga à maconha.

da redação

Na noite desta quinta-feira, 16/09, a Força Tática do 4º BPM prendeu três indivíduos por tráfico de drogas em Gurupi, em duas ocorrências diferentes e na madrugada do dia 17/09, prendeu um homem que estava com mandado de prisão em aberto.

Por volta das 19h30 minutos durante patrulhamento no Setor São José, os militares abordaram dois indivíduos, ambos de 25 anos, em atitude suspeita. Antes da abordagem um dos homens jogou um invólucro com maconha prensada ao chão, 178 gramas, sendo localizado e apreendido pelos policiais. Os envolvidos confessaram serem os proprietários da substância.

Os autores e o entorpecente foram encaminhados à Central de Flagrantes sendo autuados por Tráfico de Drogas. Às 21h00, a mesma equipe de policiais após receber informações da Agência Local de Inteligência do 4º BPM, de que havia um indivíduo realizando a venda de drogas na praça do setor Waldir Lins, abordou um homem de 19 anos, localizando em seu poder três porções de substância análoga à maconha, totalizando 1 quilo e 14 gramas.

O envolvido e a droga foram apresentados na Central de Flagrantes, sendo o autor autuado em flagrante por Tráfico de Drogas. Já na madrugada do dia 17/09, a equipe da Força Tática do 4º BPM, encontrou um homem de 27 anos em Gurupi com mandado de prisão em aberto, sendo detido e conduzido à Central de Flagrantes, onde ficará sob a responsabilidade do sistema prisional local.