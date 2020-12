Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Gurupi e região

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) realizaram neste final de semanana a prisão em flagrante de três pessoas, sendo uma mulher de 26 anos e dois homens, 18 e 25 anos, todos envolvidos com tráfico de droga. Duas prisões ocorreram no setor Jardim São Lucas de Gurupi e outra na rodovia que dá acesso Lagoa da Confusão.

Da redação

A equipe de Força Tática recebeu informações da Agência Local de Inteligência (ALI) do 4º BPM, que no endereço citado estaria sendo comercializado entorpecente. No local, os policiais depararam com a infratora fora da sua residência passando um invólucro para o acusado de 18 anos. Na busca pessoal, foi encontrado uma pequena porção de substância análoga a cocaína com o suspeito. Durante as diligências no interior da residência da acusada foram localizadas substâncias análogas a maconha, uma balança de precisão e sacos zip, de modo que a mulher recebeu voz de prisão.

Diante da situação, as guarnições da Força Tática e Força Tática Cães se deslocaram até a casa do segundo envolvido onde foram localizados várias porções de substância assemelha a maconha e cocaína, uma balança de precisão e dinheiro. Ele também foi preso.

As equipes ainda tiveram informações que havia um terceiro envolvido na ação criminosa e que este estaria deslocando de Cristalândia em direção a Gurupi, transportando mais substâncias de entorpecentes. As viaturas policiais de Gurupi e Lagoa da Confusão conseguiram identificar o suspeito e o interceptaram. Na abordagem foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha. Ele também foi detido e a motocicleta foi apreendida.

Diante dos fatos, os três envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para Central de Flagrante de Gurupi para as demais providências. Dois dos suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e um por posse de entorpecente.