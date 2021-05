No início de noite de quinta-feira, 06, a Polícia Militar prendeu três homens de, 25, 24 e 38 anos, após o recebimento de denúncia de tráfico de droga. A ação ocorreu no próximo a ponte do Rio Santa Tereza, no município de Peixe. Na ocasião, foi apreendia uma porção de maconha e uma arma de fogo.

da redação

A ocorrência aconteceu após a os policiais militares receberem uma denúncia anônima, de que haveria uma entrega de drogas, por um suspeito em uma moto preta, na Rodovia 242, próximo a ponte do Rio Santa Tereza e que possivelmente estaria armado. A equipe deslocou ao local citado e minutos após foi possível abordar o autor de 25 anos, o qual estava conduzindo uma moto, sem placa, com as mesmas características informada, com ele foi localizada uma porção de aproximadamente oito gramas de maconha. Minutos depois, foi abordada outra motocicleta com dois homens, 38 de 24 anos, com as características semelhantes da denúncia. Durante entrevista um dos abordados afirmou que possuía um revólver, calibre .22, em sua casa. Sendo assim, a viatura deslocou a residência do suspeito e localizou a arma de fogo, sem munições.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos a delegacia da Polícia de Peixe, onde os mesmos foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido