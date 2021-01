A Polícia Militar (PM) através do 4º Batalhão, deteve nesta sexta-feira,15, três homens, de 21, 47 e 22 anos. Dois acusados por envolvimento a crime de tráfico de drogas e o terceiro por posse irregular de arma de fogo. As prisões foram realizadas no setor Alvorada II em Gurupi. Nas intervenções policiais, além das prisões, ainda foram apreendidas duas armas de fogo, munições, substância de entorpecente, aparelhos celulares e dinheiro.

Uma equipe da PM realizava patrulhamento pelo setor Bela Vista e avistou o infrator de 21 anos trafegando em uma motocicleta Honda em atitude suspeita, quando foi ordenado que este parasse. Ele não obedeceu e evadiu em alta velocidade, sendo abordado em seguida, em frente a sua residência. O condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação.

Durante as diligências no local, foram encontrados dois cartuchos calibre 32, uma espingarda do mesmo calibre e, duas porções de maconha. O pai do suspeito assumiu ser o proprietário da arma de fogo.

Em entrevista, o acusado disse aos policiais ter adquirido o entorpecente de um indivíduo conhecido como pardal, que cumpria prisão domiciliar. As equipes policiais, deslocaram ao endereço informado pelo autor, onde o suspeito de 22 anos foi encontrado.

Na revista domiciliar, na casa deste com o auxílio do cão farejador foram localizadas quatro porções de maconha, uma arma de fogo tipo Bereta dois canos, calibre .32, três munições intactas do mesmo calibre e R$ 17,00 reais.

Os acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos com o material apreendido à Central de Flagrantes, para a realização dos demais procedimentos cabíveis e legais. Na delegacia, o homem de 47 anos foi atuado por posse irregular de arma de fogo, contudo, foi ouvido e liberdade. O infrator de 21 responderá por posse de droga e o terceiro envolvido foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.