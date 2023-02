Share on Twitter

Da redação

Segundo apurado pelo Portal Atitude, três pessoas ainda não identificadas foram encontradas mortas em uma propriedade rural.

“A Polícia Civil do Goiás entrou em contato com a Polícia Civil do Tocantins sobre este caso. O que se sabe até o momento é que são duas pessoas foram localizadas enterradas em uma cova e outra nas proximidades em um local de difícil acesso”, informou a Defesa Civil.

O caso ainda está sendo investigado.