Trator roubado na região central do Tocantins é recuperado em Peixe

Na manhã deste domingo, 27, a Polícia Militar (PM) localizou numa propriedade rural situada no município de Peixe – TO um veículo trator Carregadeira marca Volvo I-90, cor amarela e um semirreboque (prancha), cor amarela, os quais haviam sido roubados no município de Paraíso do Tocantins nesta última sexta-feira (25).

Da redação

A localização aconteceu após intervenções operacionais realizadas pelo 4º Batalhão depois que tomou conhecimento da ação delituosa, bem como da possibilidade de os criminosos terem escondido os veículos no município de Peixe. Posteriormente, na manhã deste domingo, o proprietário da fazenda acionou a PM após souber que os veículos eram produto de roubo.

O fazendeiro disse aos policiais que o seu ex-funcionário esteve na sua propriedade e pediu para deixar os veículos na fazenda, alegando que o semirreboque havia apresentado problema mecânico. Por se tratar de um ex-funcionário o fazendeiro não desconfiou da atitude do homem, tendo consentido no seu pedido.

A PM esteve no local e após constatar que se tratava dos veículos roubados, os apreendeu e logo em seguida os apresentou na delegacia de Polícia Civil de Peixe para os devidos procedimentos.