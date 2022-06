Share on Twitter

No início da noite desta terça-feira (14) um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-153, entre Gurupi e Cariri. Dentre os veículos envolvidos estava um ônibus que realiza o transporte de acadêmicos de Formoso do Araguaia para o município gurupiense. Uma pessoa morreu no local.

Da redação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi perto de outro que ocorrera no final da tarde envolvendo dois caminhões. O ônibus acabou atingindo a traseira de um caminhão que seguia sentido Gurupi.

O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e veio a falecer. No veículo vários acadêmicos ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional e para a UPA de Gurupi. Alguns dos feridos tiveram fraturas nos braços e nas perna. Outros receberam socorro de motoristas que passavam pelo local.