da redação

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu pouco depois das 19h, no Setor Palmas. O filho da idosa teria problemas psiquiátricos e desferiu um golpe de faca no pescoço da mãe.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o homem teria tido um surto e isso pode ter o levado a cometer o crime. Quando a equipe chegou, a idosa estava deitada e apresentava degolamento na região do pescoço. A morte foi confirmada ainda no local.

Perícia e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes de Araguaína.