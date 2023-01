Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

O acidente aconteceu por volta das 20h30min na TO 280 na noite destaque quarta-feira, 25, e envolveu uma Van da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Almas e um caminhão. Em grupos da região sudestes amigos lamentam o ocorrido e anunciam que, pelo mesmo 12 pessoas teriam falecido no local, entre elas 06 crianças. Porém, as informações ainda são imprecisas…

Em breve mais informações.