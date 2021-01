A ação ocorreu depois que a PM recebeu a solicitação de um homem que pedia para que prendessem as pessoas que estavam vendendo drogas para seu filho.

da redação

Na tarde de quarta-feira, 27, na Avenida Dom Alano, município de Dueré, a Polícia Militar, através do 4º Batalhão, prendeu dois homens, 25 e 22 anos, e uma mulher de 18 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Um adolescente, 15 anos, usuário de drogas, foi apreeendido e encaminhado à delegacia. Com o casal de traficantes os policiais apreenderam 71 porções de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e dinheiro proveniente do tráfico. Um revólver calibre 32 com seis munições intactas foi apreendido com o outro envolvido. Com o menor, os policiais apreenderam quatro porções de substância análoga à maconha.

A ação ocorreu depois que a PM recebeu a solicitação de um homem que pedia para que prendessem as pessoas que estavam vendendo drogas para seu filho, 15 anos, que é usuário. O menor apresentou quatro porções de substância análoga à maconha que havia comprado e informou o endereço da residência dos acusados.

Os policiais deslocaram até a residência do casal, que autorizou a entrada da equipe. Na busca domiciliar, foi encontrado em um dos quartos, em meio às roupas, vários pedaços de maconha e 71 porções embaladas para comercialização, além de dinheiro e uma balança de precisão. O casal assumiu a posse da droga e informou que além deles havia outro homem que estaria traficando na cidade e que ele fazia “acerto de contas” utilizando uma arma de fogo. Na segunda residência os policiais encontraram apenas a esposa do indivíduo que autorizou a entrada no local, durante as diligências foi possível localizar a arma de fogo tipo revólver calibre 32 com seis munições intactas, escondidos atrás de uma televisão. Logo após esses fatos, o homem de 22 anos, foi localizado em uma cerâmica e preso em flagrante.

Diante dos fatos, os envolvidos e o material apreendido foram conduzidos e apresentados na Central de Flagrantes de Gurupi para os procedimentos cabíveis. Na delegacia o casal foi autuado por tráfico de drogas, o indivíduo de 22 anos foi autuado em flagrante por posse de arma de fogo de uso permitido, já o adolescente foi ouvido e liberado. Os entorpecentes e a arma de fogo foram apreendidos.