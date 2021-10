Por Redação

Durante ações da Operação Hórus, policiais militares da 1ª CIA/BPMRED e do Comando de Operações de Divisas (COD) abordaram um automóvel Chevrolet Novo Tracker, placas de Belo Horizonte/MG, de propriedade de uma locadora de veículos.

O veículo era ocupado por uma pessoa do sexo masculino, e foi abordado ao chegar a um posto de combustíveis para realizar abastecimento no município de Alvorada/TO.

Ao responder alguns questionamentos da equipe policial, o autor apresentou alteração em seu estado de comportamento natural, bem como forneceu respostas desconexas e contraditórias.

Iniciou-se procedimento minucioso de busca veicular, inclusive com desmontagem de várias partes do veículo. Ocultos em compartimentos naturais do automóvel (“mocós”), as equipes localizaram 130 tabletes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 70 kg, embalados em embalagem plástica de cor preta, droga avaliada em R$ 228.000,00.

Após a localização do ilícito, o autor assumiu ser o proprietário da droga, relatando que embalou pessoalmente os tabletes na cidade de Cascavél/PR e que a entrega do carregamento seria em Paraíso do Tocantins, onde venderia pelo valor de R$ 1.500,00 cada Kg.

Material apreendido:

◼️ 130 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 70 Kg;

◼️ R$ 1.119.25 em espécie;

◼️ 01 Balança de precisão;

◼️ 02 Smartphones.

O material ilícito, veículo e autor foram encaminhados à central de Atendimento da Polícia Civil em Alvorada onde foi lavrado APF por prática de tráfico interestadual de drogas em desfavor do conduzido.