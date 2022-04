por Wesley Silas

Conforme a PM o acidente aconteceu volta das 17h15min da sexta-feira, 15, próximo ao povoado da Vila União.

“No local, deparamos com quatro cidadãos com lesões leves, onde um dos envolvidos, Welbes Tenório de Alencar, nos relatou que todos trabalham e residem na fazenda Alvorada, município de Peixe. Disse ainda que todos estavam ingerindo bebidas alcoólicas e que estavam em um Fiat Uno Mille Way Econ, cor prata, tendo como condutor Antônio Ribamar de Sousa” disse.

Segundo a PM o condutor e os passageiros do veículo teriam comprado uma caixa de cerveja no Povoado do Celeiro e seguiram pela rodovia até o povoado da Vila União.