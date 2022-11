Por Redação

Nesta quarta- feira 09 de novembro, Tom Lyra, ex vice-governador e atual presidente da agencia de turismo de Palmas e, também admirador do trabalho destes bravos guerreiros, ministrará uma palestra motivacional na sede do grupamento no quartel do comando geral da Policia Militar do Tocantins na capital Palmas.

A Palestra levará uma palavra de coragem e motivação para os policiais militares que estão ingressando nesse ” I Curso de Operações de Policia de Choque” O curso tem como objetivo capacitar os discentes a conhecerem a doutrina do policiamento de CHOQUE, nos aspectos táticos, técnicos e legais, visando à práticaefetiva dessa atividade com eficiência, eficácia, segurança e homogeneidade, alémde fazer com que compreendam os princípios que regem a atividade policial militarde CHOQUE.

Busca ainda, desenvolver as funções previstas para o emprego do Policial

Militar nas atividades de Operações de Choque, como um especialista dessa atividade, com desprendimento e espírito de corpo, de modo a empregar os equipamentos de CHOQUE, armamentos, agentes químicos e tecnologias não letais, dentro da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Grupo tão valoroso das forças de segurança do Estado Também possui como objetivo desempenhar atividades atinentes ao Policiamento de CHOQUE de acordo com os conhecimentos e técnicas operacionais que regem uma unidade especializada, com atuação de forma padronizada nas missões inerentes a uma Tropa de CHOQUE ,O curso é para PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA que sairão habilitados como Multiplicadores do Curso de Operações de Polícia de Choque.

Ao todo, 40 alunos participarão da palestra Tom Lyra nesse curso de formação da Polícia Militar.

Vale ressaltar que o grupamento conta com a participação de policiais de outros estados além dos militares do Tocantins.

Para o Major Junior , que é sub comandante do BPCHOQUE e responsável pelo convite ao Secretário Tom Lyra, a palestra vem ao encontro de um dos principais pilares do BPCHOQUE – estar sempre resiliente e decidido. “Estamos ansiosos com palestra, Tom Lyra é um homem que conhece muito sobre o militarismo e conseguiu adaptar com maestria o conteúdo deste bate papo para o nosso público. Hoje , os alunos receberão uma lição sobre jamais serem surpreendidos e sobre estarem sempre preparados para tudo”, apontou.

Durante a palestra, Tom Lyra falará sobre sua admiração pelo trabalho desenvolvido por estes homens e mulheres e sobre a importância da corporação para a manutenção do bem-estar social. “Diante do mundo em que vivemos, a bravura destas pessoas é a prova viva da nossa luta por uma sociedade onde todos possam exercer livremente os seus direitos em segurança, eles são os olhos e os braços que nos protegem dia e noite. Tenho profundo respeito por cada um destes valorosos profissionais. Em nome da prefeita Cinthia, deixo registrado meu agradecimento à Corporação pelo convite”, concluiu Tom Lyra.