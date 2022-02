Estatísticas da Diretoria de Inteligência e Estratégia da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) registraram queda nos principais índices criminais ocorridos no Estado, se comparados os meses de janeiro de 2022 e 2021. No primeiro mês deste ano houve uma redução de 39% nos registros de crimes sexuais e 15% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

da redação

Na nomenclatura crimes sexuais estão os registros de estupro e estupro de vulneráveis. Em janeiro deste ano foram registrados 44 crimes dessa natureza e em 2021, no mesmo mês, foram 72. O item CVLI, no qual estão inclusos homicídios, feminicídios, latrocínios e lesão seguida de morte, registrou em janeiro deste ano 35 ocorrências e no mesmo mês do ano passado foram 41 registros dessa natureza. Já no que diz respeito aos crimes patrimoniais (roubo e furto), a redução foi de 14%. Foram 1.142 registros neste mês de janeiro contra 1.321 no mesmo mês de 2021.

O secretário de Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa, destaca que os resultados positivos são fruto de um forte e contínuo trabalho realizado pelas Forças de Segurança estaduais. “Estes números mostram que estamos no caminho certo e que a união entre as forças policiais têm contribuído para resultados mais ágeis e positivos. Ainda temos que avançar, por isso continuaremos trabalhando para reduzir ainda mais os índices e, dessa forma, fortalecer a segurança da população tocantinense”, disse.

Já o delegado-geral da Polícia Civil do Tocantins, Claudemir Ferreira, afirmou que os números confirmam a atuação dos policiais em operações, investigações e prisões, sempre com o cuidado e dever de combater o crime e dar efetividade às ações que visam a segurança.