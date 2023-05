Por Redação

Por outro lado, na regiãoNorte, o estado de Roraima foi o que mais conseguiu diminuir o número de casos. É o que a aponta o estudo realizado pelo Super App Gringo em parceria com Centro de Liderança Pública (CLP).

Os dados serão apresentados no “Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios 2023”, e servem de reforço para a campanha Maio Amarelo, uma iniciativa organizada por diferentes entidades para conscientização para redução de sinistros de trânsito.

Com base nos dados do ranking, Tocantins saltou para 154,9 casos por 100 mil habitantes em 2023. Na edição de 2020 do ranking, que leva em conta os dados compilados antes da pandemia, o número era de 148,3 e Rondônia de 130,9 em 2020 para 162,5 em 2023 é o estado maior caso de morbidade. Acre foi de 110,1 para 136,5, na comparação de 2020 para 2023. Pará de 80,3 para 101,20. Amazonas de 33,6 casos, para 41,2. Amapá reduziu de 68,0 para 59,11 e Roraima, mesmo como um número considerado alto, foi o estado que conseguiu a maior queda nacional, saindo de 447,0 em 2020 e indo para 100,8 em 2023.

Os dados sobre internações causadas por acidentes a cada 100 mil habitantes compõem o índice de morbidade no trânsito, que leva em conta as informações atualizadas do DataSUS até o ano passado. Esse índice vai compor a edição dos rankings de competitividade dos Estados e dos Municípios que serão divulgados neste ano.

Taxa por município

No recorte por municípios, Itaituba (PA) é o pior colocado da região no indicador de morbidade nos transportes, com 763,2 internações a cada 100 mil habitantes, ocupando a penúltima posição entre os 415 estudados no país.

Já Parintins (AM) é o município com a menor taxa de internações causadas por acidentes no trânsito a cada 100 mil habitantes da região com 12,8 casos, seguido por Gurupi (TO) que registrou 18,09 casos por 100 mil habitantes e Itacoatiara (AM) com 24,02. Os três são os melhores avaliados da região.

Dos 38 municípios do Norte analisados, nove possuem menos de 50 casos de morbidade por 100 mil habitantes/ano, o que equivale a 23,68% do total da região. Sete municípios possuem entre 50 e 75 casos, representando 18,42%, três municípios possuem entre 75 e 100 casos, equivalente a 7,89%, seis municípios possuem entre 100 e 150 casos, o que equivale a 15,79% e 13 possuem mais de 150 casos, resultando em 34,21%.

Considerando somente as capitais, as cinco não ficam entre as 100 melhores cidades no indicador. Manaus (AM) possui 42,6 internações, Macapá (AP) registrou 80,9, Belém (PA) tem 95,6 casos, Boa Vista (RR) tem 114,0 casos, Rio Branco (AC) com 177,8, Porto Velho (RO) 214,2 internações e Palmas (TO) 274,7 casos de internações por 100 habitantes.

Mortalidade. Já os indicadores de mortalidade, que contabiliza os mortos por acidentes a cada 100 mil habitantes os dados do estudo são do Ranking de Competitividade 2022, os mais atualizados disponíveis. Entre as capitais da região, Belém (PA) possui o menor índice com 6,0 mortes a cada 100 mil, seguida por Macapá (AP) com 11,6, Manaus (AM) com 12,6, Rio Branco (AC) com 15,9, Boa Vista (RR) com 20,2 Porto Velho (RO) com 22,4 e Palmas (TO) com 34,2 mortes a cada 100 mil habitantes.

Em relação aos estados, o ranking considera Amapá melhor posicionado com 8,01 mortes a cada 100 mil habitantes. Na sequência vem o Amazonas, registrando 9,4 mortes, Acre com 2,8, Pará com 17,8, Roraima com 20,2, Rondônia com 22,9 e Tocantins com 30,8.

Ranking 2023

Com objetivo de alavancar iniciativas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, o CLP e a Gringo realizaram um diagnóstico aprofundado da situação do país a partir de dois indicadores dos Rankings de Competitividade dos Estados e dos Municípios: mortalidade e morbidade nos transportes.

A iniciativa pretende chamar atenção da sociedade, para a importância do tema trânsito, além de estimular a participação do setor público e privado no debate. “Desta maneira, contribuímos para o Movimento Maio Amarelo, que tem como meta chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo”, afirma o diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros.

O estudo analisa os indicadores de mortalidade e morbidade nos transportes dos 27 estados da federação e dos 415 municípios do país com mais de 80 mil habitantes. Os dois indicadores compõem o Ranking de Competitividade dos Estados e dos Municípios, no pilar de Segurança, com base no DataSUS.