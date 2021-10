Na madrugada desta quinta-feira, 28, a Polícia Militar prendeu um homem, 40 anos, e seu sobrinho, 19 anos, por tentativa de feminicídio em Gurupi. A arma utilizada no delito foi apreendida e apresentada na Central de Flagrantes, juntamente com os autores.

da redação

A Polícia Militar deslocou imediatamente após ser acionada pelo vizinho da vítima. No local, encontrou um dos autores que, bastante agressivo, negou todos os fatos. Segundo a vítima, o seu ex-companheiro, de porte de uma arma de fogo, com o auxílio do seu sobrinho obrigou todos a entrarem dentro da casa, ameaçando matar toda a sua família.

O autor entregou a arma ao seu sobrinho que fugiu numa caminhonete branca, segundo informações apuradas, para o município de Cariri. A Polícia Militar realizou diligências para localizar a arma e o comparsa. No Assentamento PA Coimbra, município de Cariri, localizou uma caminhonete com as mesmas características. Ao perceber que os militares estavam se aproximando empreendeu fuga em alta velocidade, numa curva o motorista não conseguiu evitar o veículo derrapar e virar em círculos.

Ao realizar a abordagem ao motorista, os militares se depararam com o sobrinho do autor que havia o ajudado na tentativa de feminicídio. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições do mesmo calibre intactas.

Todos os envolvidos, a arma de fogo e as munições foram conduzidos à Central de Flagrantes de Gurupi. O ex-companheiro da vítima foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido e pelo crime de perseguição cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma. Já o comparsa foi autuado como partícipe no crime de tentativa de feminicídio com emprego de arma de fogo e autor do crime de porte ilegal de arma de fogo.