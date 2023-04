Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

De acordo com as investigações, Alex Cruz Araújo (que efetuou o disparo) e seu tio, Adálio Alves de Araújo, foram até a residência da vítima por vingança. Os réus acreditavam que o fazendeiro teria envolvimento no desaparecimento de um familiar deles – filho de Adálio.

No entanto, a investigação apontou que a vítima foi morta por engano.

Na sessão do julgamento, o promotor de Justiça Daniel José de Oliveira sustentou as teses de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas acolhidas pelo Conselho de Sentença, aumentando as penas dos envolvidos.

Alex Cruz Araújo foi condenado a 14 anos de prisão. Seu tio, Adálio Alves de Araújo, que segundo a polícia, além de ser o mentor do crime, teria levado o sobrinho, de moto, até a casa da vítima, recebeu condenação de 16 anos e 4 meses de prisão. (Texto: João Pedrini/MPTO)