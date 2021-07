Um homem de 25 anos, apontado como um dos envolvidos em um crime de extorsão, mediante seqüestro, praticado contra o gerente de uma instituição financeira de Porto Nacional, foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira, 9, mediante ação realizada por policiais civis da 7ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (7ª DEIC), de Porto Nacional.

da redação

A operação montada para capturar o indivíduo foi comandada pelo delegado-regional, Túlio Pereira Motta, e foi deflagrada às 7h30, de hoje, no município de Silvanópolis, depois que investigações da unidade policial especializada apontaram que o indivíduo estaria naquela cidade.

De acordo com a autoridade policial, o delito que gerou repercussão estadual aconteceu no último dia 28 (28/06/2021). Ainda na data do fato, a polícia civil conseguiu identificar e capturar o mandante dos crimes de extorsão, mediante sequestro, praticados contra a tesoureira e o gerente da instituição financeira. Em seguida, a Polícia Militar efetuou a apreensão de um adolescente, apontado como sendo um dos executores do ilícito.

O delegado-chefe da 7ª DEIC, Túlio Pereira Motta, esclarece que desde a data do fato, as equipes de investigação da unidade especializada tem se dedicado em localizar e prender todos os envolvidos no crime.

“Exatamente 10 dias depois do fato conseguimos prender mais um dos envolvidos nos crimes. As diligências estão sendo realizadas com a cautela necessária para o bom desfecho do procedimento policial, sendo que até o momento todos os presos têm colaborado com a investigação, uma vez que não há divergência entre versões apresentadas por eles até o momento”, frisa a autoridade policial.

O delegado afirma que dois indivíduos ainda se encontram foragidos, mas que as investigações foram intensificadas a fim de que todos possam ser localizados e responsabilizados, conforme a legislação penal vigente. Túlio Pereira destaca ainda que a prisão não teria sido efetuada sem a ajuda da comunidade portuense e da população da cidade de Silvanópolis, que tem contribuído para a completa elucidação do caso.

O homem preso nesta sexta-feira foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Porto Nacional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.