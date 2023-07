por Redação

O governador Wanderlei Barbosa acompanhado do vice-governador Laurez Moreira, participou da solenidade de passagem de comando do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO), na tarde desta terça-feira, 18, no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, no Jardim Aureny II. Durante o evento, o tenente-coronel Adão Pereira conferiu o comando da unidade militar, que fica em Taquaralto, para o tenente-coronel Dennys Dalla.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou que a segurança da população é a prioridade do Governo do Tocantins. Ele também elogiou a PMTO pelo excelente trabalho realizado e destacou a importância de renovar os comandos dos batalhões. “Nós enfrentamos desafios, mas precisamos saber administrá-los para resolvê-los no momento certo, e considero que temos sido bem-sucedidos nisso. A renovação de comandos faz parte disso. O tenente-coronel Adão Pereira realizou um ótimo trabalho na região sul, e tenho certeza de que o tenente-coronel Dalla chega para dar continuidade e agregar valor à segurança e ao trabalho da Polícia Militar na região sul de Palmas. Desejo sorte a ambos em sua nova jornada”, afirmou.



O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, parabenizou o trabalho realizado pelo chefe do executivo Wanderlei Barbosa em fortalecer cada vez mais a Polícia Militar.

“Evidentemente, de tempos em tempos, é necessário fazer mudanças e renovar o pessoal dentro da tropa, e é exatamente isso que o governador Wanderlei Barbosa está fazendo. Portanto, eu o parabenizo pela iniciativa e por fortalecer cada vez mais a nossa Polícia Militar”, destacou. Ainda durante o evento, o Governo do Tocantins realizou doações para a PMTO, incluindo três viaturas Yaris, 12 quadriciclos Ventura 400 Adventure, 184 espingardas do modelo CBC Military, seis drones e quatro veículos aéreos não tripulados. A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, assinou o termo de doação de uma área de 8.446,56 metros quadrados para a construção da nova sede do 6º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins (6º BPM).

O novo comandante do 6º Batalhão, tenente-coronel Dennys Dalla, expressou sua honra pela responsabilidade depositada pelo comando-geral da PMTO. Ele enfatizou que a segurança da sociedade e a busca pela paz na região sul da capital são prioridades.

“Vamos reforçar o patrulhamento, manter abordagens e buscas por mandados de prisão, combater firmemente o tráfico de drogas, bem como o homicídio. O que peço à população é seu apoio para que possamos trabalhar. Somos uma polícia humana, técnica, profissional e legalista. Sabemos como trabalhar e só precisamos do apoio e respaldo da população para fazê-lo. Finalizo agradecendo ao Governador pela doação dos novos equipamentos, que serão fundamentais para auxiliar nosso bom trabalho”, concluiu.

O tenente-coronel Adão Pereira, em tom saudoso, mencionou os projetos realizados durante sua gestão no 6º BPM e destacou estar pronto para o novo desafio como subcomandante do comando de policiamento da capital.

“Gostaria de agradecer ao comando-geral por essa nova função, assim como aos membros do 6º BPM, que me acompanharam na missão de comandar aquela unidade. Agradeço também a toda a população do sul de Palmas por nos acompanhar em nosso trabalho. Reafirmo meu compromisso com a segurança pública e desejo sorte ao meu sucessor nessa nova missão”, ressaltou o tenente-coronel, que a partir de agora passa a atuar no comando do policiamento especializado – CPE, no Quartel do Comando Geral (QCG), como subcomandante da unidade. O comandante-geral da PMTO, Coronel Márcio Antônio Barbosa, afirmou que o Tocantins conta com uma polícia preparada para enfrentar a criminalidade.

“Gostaria de agradecer mais uma vez ao governador Wanderlei Barbosa por apoiar e priorizar a segurança pública em nosso estado. Quero afirmar ao nosso Governador que, quando a corporação for solicitada a agir, o fará com firmeza. A Polícia Militar é atuante e, em parceria com nossos colegas da Polícia Civil, conseguimos controlar a criminalidade em Palmas”, finalizou o comandante-geral da PMTO.

Presenças

A solenidade contou com a presença da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeira; representantes do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), do Ministério Público do Tocantins (MPTO), do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO), da Ordem dos Advogados do Tocantins (OAB-TO), da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), da Marinha, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal, deputados e vereadores.

Perfil do comandante

O tenente-coronel Dennys Gomes Dalla é da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Ingressou na Polícia Militar como aluno-soldado em 2004 e, no mesmo ano, foi aprovado no concurso para oficial. Cursou a Academia de Polícia Militar Tiradentes por três anos em Palmas. É bacharel em Segurança Pública pela Unitins/APMT desde abril de 2007, bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo – Unicid desde abril de 2017, pós-graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul em agosto de 2016.

O tenente-coronel Dalla possui experiência como piloto policial e de resgate de helicóptero, acumulando cerca de 1640 horas de voo. É instrutor de voo de helicóptero (INVH) e examinador credenciado pela Anac. Atuou em missões de segurança pública e humanitária, como piloto na seção de aviação da Força Nacional de Segurança Pública por dois anos (maio de 2014 a abril de 2016), voando em helicópteros em quase todos os estados do país. Possui formação em Força Tática, Gerenciamento de Segurança Operacional (Anac, 2016), e Ações Táticas Especiais do BOPE (2021). Na Polícia Militar, atuou no 1º BPM como aspirante a oficial de 2007 a 2009 e trabalhou na Agência Central de Inteligência em 2013. Também atuou no Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer/SSP-TO) de 2016 a 2020. Durante dois anos, foi subcomandante do 4º BPM na cidade de Gurupi (2021 a 2022), até a criação da 7ª CIPM – Os Guardiões do Sul, onde comandou a unidade por cinco meses até ser transferido para o 6º BPM.