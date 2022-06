Share on Twitter

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (28/06/2022) prisão em flagrante por tentativa de obtenção de benefício do auxílio emergencial mediante fraude, ocorrida na agência da Caixa Econômica Federal de Taquaralto, região metropolitana de Palmas/TO, mediante utilização de carteira de identidade falsa. Tentativas como essa estão sendo frequentes nas agências bancárias da Caixa Econômica, uma vez que os criminosos tentam alterar os dados cadastrais do beneficiário para posteriormente movimentar os valores existentes na conta digital do Caixa Tem. Funcionários da Caixa Econômica Federal, assim como a Polícia Federal, estão atentos à situação e trabalhando para evitar que os crimes sejam concretizados.

Na situação do flagrante, identificado que a carteira de identidade apresentada aos funcionários da Caixa Econômica era falsa, a pessoa responsável pela fraude foi presa em flagrante e responderá pela tentativa de estelionato contra a Caixa Econômica Federal. O crime, previsto no art. 171, §3º, do Código Penal, tem pena de 01 a 05 anos e causa de aumento de pena de 1/3, por atingir empresa pública federal.