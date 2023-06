Por Redação

O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira, participou nesta quarta-feira, 31, da solenidade de formatura do 15° Curso da Força Tática da Polícia Militar do Tocantins (PM) em Taguatinga, na região sudeste do Estado. Ao todo, 28 policiais concluíram o curso e estão aptos a realizar operações de maior complexidade da Polícia Militar.

A solenidade teve início com a execução do Hino Nacional brasileiro e, na sequência, foi realizado o exórdio dos veteranos, que é o momento em que é prestada homenagens aos veteranos que prestaram serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade e que não estão mais na ativa.

O curso, que foi realizado na sede do 12° Batalhão da Polícia Militar, sediado em Taguatinga, contou com 370 horas/aulas, sendo distribuídas em 19 disciplinas, com aulas teóricas e práticas, além do estágio supervisionado. Contou com discentes dos estados do Maranhão e da Bahia, além de policiais penais federais e do Tocantins. Concluíram o curso 28 alunos.

Com a conclusão do curso, os novos taticanos estão capacitados para realização do policiamento ostensivo de maior complexidade e atuação em ocorrências que fujam ao cotidiano normal da Polícia Militar. A Força Tática também apresentou, durante a solenidade, o seu novo fardamento, tendo em sua composição a gandola e a calça tática camuflada digital desert e braçal respectivo, posicionado no braço esquerdo.

O governador em Exercício, Laurez Moreira, destacou a polícia como fundamental para a organização de qualquer sociedade e que os governos dependem da segurança pública. “O governador Wanderlei Barbosa entendeu isso e tem procurado dar segurança para quem trabalha e quer produzir no Tocantins. Hoje, o Estado do Tocantins tem uma Polícia que é referência, juntamente com a Polícia Civil, para o restante do Brasil. Tenho orgulho da nossa Polícia, pelo belo trabalho realizado”, destacou.

O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa, destacou que o Governo não tem medido esforços para reforçar e qualificar a PM tocantinense, o que tem colocado a corporação tocantinense entre as melhores do Brasil. “Isso é fruto de um trabalho árduo e bem planejado, que envolve os eixos de policiamento ostensivo e preventivo, que foi implementado com a implantação de destacamentos em todo os municípios; policiamento de recobrimento; e policiamento especializado”, salientou o comandante, ao fazer de referência ao curso de formação de Força Tática.

Para a concluinte do curso, soldado Luana Ferreira da Silva, terceira colocada na formação, a sensação de realização profissional é pessoal, porque o curso é muito difícil e só conclui quem estiver muito determinado. “Hoje, estar aqui representando as demais policiais femininas é uma grande honra. Tenho certeza de que nasci para defender o cidadão de bem. Sou uma nova pessoa, uma mulher mais forte e perseverante, pronta para defender a sociedade”, salientou Luana.

Já o cabo Juniel Prudêncio dos Santos, primeiro colocado, vê como o início de um novo ciclo profissional. “Uma satisfação fazer parte desse grupo é lograr êxito. Agora, inicia-se um novo ciclo profissional e contribui com a sociedade tocantinense. Todas as vezes que os comandantes de unidades policiais precisarem de uma intervenção mais técnica estaremos prontos para atender e dar uma resposta de acordo com as necessidades”, pontuou.