Na tarde desta terça-feira, 22, na cidade de Dianópolis, a Polícia Militar prendeu dois indivíduos e apreendeu um menor, suspeitos de receptação de carne bovina, originada de um furto ocorrido na manhã do mesmo dia, na propriedade rural denominada Fazenda Jatobazinho, fato também registrado pela Polícia Militar.

da redação

Os militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) de serviço, receberam uma ligação via 190 da vítima da ocorrência do furto de gado realizado em sua fazenda. A vítima relatou que recebeu uma denúncia anônima via telefone de quem seriam os possíveis autores do furto. De imediato foi direcionado diligencia no Setor Santa Luzia, onde um suspeito foi encontrado com parte da carne bovina (um quarto de dianteiro) e quatro patas. Na sequência, em outra residência, os policiais localizaram uma bolsa contendo nove quilos de carne de gado, três facas (marca Tramontina) e três canivetes. No local, outro suspeito foi preso, e um menor também foi localizado. O jovem alegou aos policiais que foi obrigado a ajudar no transporte da carne.

Diante dos fatos, os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes de Dianópolis para os procedimentos legais cabíveis.