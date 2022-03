A Polícia Militar, com informações da Agência Central de Inteligência (ACI), informações estas recebidas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), efetuou a prisão de duas quadrilhas suspeitas de furto de celulares em Palmas, na manhã deste sábado, 19, por volta das 10h. Os furtos teriam acontecido no show do cantor Gustavo Lima, na última sexta feira, 18.

Da redação

A primeira prisão aconteceu em um hotel na capital, localizado na quadra 1106 sul. Por meio de informações repassadas pela Agência Central de Inteligência (ACI), o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), deslocou-se então ao hotel, onde avistaram cinco indivíduos em um veículo do tipo Agile, cor cinza.

Com apoio do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), procederam com a abordagem aos indivíduos, onde constataram que um 6º participante, teria se deslocado para Goiânia, em um ônibus, na madrugada de sábado. Tendo repassado as informações para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e GPT de Porangatu, que procederam com a abordagem ao ônibus onde o 6º integrante da quadrilha se encontrava. Com o indivíduo foram encontrados cerca de 12 celulares roubados.

No total, a PM apreendeu cerca de 12 aparelhos furtados, cinco carteiras com documentos, também furtadas e o valor de R$1.050,00 em espécie. Todos os indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local, juntamente com todos os pertences.

Segunda Prisão

A Segunda prisão aconteceu entre Palmas e Guaraí. A Equipe de Patrulha Rural recebeu a informação através da Agência Central de Inteligência (ACI), de que um veículo prisma, cor branca, se deslocava de Palmas sentido Guaraí, com quatro ocupantes, os quais haviam cometido furto de aparelhos celulares no show musical, na cidade de Palmas, e que os aparelhos ainda estavam de posse dos indivíduos.