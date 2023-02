Uma aeronave da Polícia Militar foi utilizada no recambiamento da dupla, que chega a capital nesta terça-feira (14).

O crime

O crime foi em janeiro de 2022 em Palmas, Nilton chegava de carro ao estabelecimento e desceu para falar com a mulher, que estavam em outro veículo com os filhos do casal. Ele foi abordado pelo agressor e atingido com pelo menos seis tiros. Depois disso, o suspeito saiu correndo.