Segundo a Polícia Civil, a operação tinha como objetivo fazer a prisão de um líder de facção criminosa do Rio de Janeiro que estaria na cidade com outros criminosos. Os policias também foram em dois endereços, onde funcionavam bocas de fumo, para fazer buscas.

O primeiro local foi no setor Vila Nova, onde um suspeito fugiu e outro foi preso. Foram encontradas drogas escondidas dentro da casa, no quintal e até no telhado do imóvel.

O segundo endereço ficava às margens da TO-242 e uma mulher foi presa com drogas. O companheiro dela, que também seria traficante, foi localizado em uma terceira casa onde teria passado a noite.

A polícia afirmou que ele percebeu a aproximação das equipes e começou a atirar contra as viaturas. Os militares revidaram e o suspeito foi baleado. Ele ainda foi levado para o hospital municipal, onde a morte foi constatada.

Ainda segundo a polícia, o suspeito morto estava com um revólver, drogas, dinheiro e objetos utilizados para o tráfico.

Os dois suspeitos presos, um homem de 19 anos e uma mulher de 25, foram levados para a delegacia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Depois foram mandados para unidades penais em Arraias e Talismã.