Um homem de 26 anos, suspeito pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na tarde da última terça-feira, 29, em Palmeirópolis. A prisão ocorreu após ação realizada pela equipe da 96ª Delegacia daquele município.

Da redação

De acordo com o delegado-chefe da 96ª DP, Joadelson Rodrigues Albuquerque, as equipes da unidade policial receberam informações de que dois homens, ocupando um veículo de cor prata, estariam se deslocando até uma estrada, localizada na zona rural de Palmeirópolis onde tinham a intenção de entregar algumas porções de drogas.

“De imediato, os policiais iniciaram as diligências e partiram para as imediações do local, onde os traficantes fariam a entrega do entorpecente, sendo que volta das 16h20, os agentes visualizaram a chegada de um veículo VW Gol, de cor prata que se encaixava nas descrições do veículo que estava sendo ocupado pelos suspeitos”, disse a autoridade policial.

Dessa maneira, os policiais tentaram fazer a abordagem dos suspeitos, que então empreenderam fuga, dando início a uma perseguição. Alguns minutos depois, os suspeitos perderam o controle da direção do veículo em que estavam e acabaram caindo em uma vala, às margens da estrada vicinal, próximo ao local conhecido como Trevo da Seringueira, já na dívida dos estados do Tocantins e Goiás.

Nesse momento, os policiais novamente tentaram fazer a abordagem, mas dessa vez foram recebidos a tiros, inicialmente por um dos autores, que portava, uma espingarda, de calibre 38, de fabricação artesanal. “No sentido de repelir a injusta agressão e fazendo o uso progressivo da força, os policiais civis revidaram os tiros, e o agressor caiu ao solo. Instantes depois, o segundo indivíduo também saiu do carro empunhando uma garrucha, calibre 22, e tentou efetuar disparos contra a guarnição da PC.

Para conter mais uma vez a injusta agressão, os policiais civis, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal, conseguiram neutralizar o agressor, efetuando dois disparos de arma de fogo”, disse o delegado.

Os dois indivíduos foram imediatamente socorridos pelos próprios policiais civis e levados, inicialmente para o hospital municipal de Palmeirópolis, onde o homem de 26 anos, acabou sendo declarado morto. O segundo suspeito, de 21 anos, foi levado para o Hospital Regional de Gurupi, onde passou por cirurgia e não corre risco de morte.

De posse dos dois suspeitos, foram apreendidos o veículo VW Gol, duas armas de fogo, calibre 22 e 38, além de drogas e demais apetrechos utilizados para a prática criminosa. O indivíduo de 21 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, homicídio tentado contra agentes de segurança e porte irregular de arma de fogo. Assim que tiver alta do hospital, ele será recolhido à Unidade Penal de Gurupi, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.